Das bisher als wöchentliche Spritze verabreichte Wegovy zählt zu den sogenannten GLP-1-Medikamenten. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. GLP-1-Medikamente werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie übergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Pharmafirmen arbeiten seit Längerem an Produkten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind.