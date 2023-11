Novo Nordisk ist dank der enormen Nachfrage nach Wegovy kräftig gewachsen und hatte in den vergangenen zwei Jahren bereits in grossem Stil in seine Produktion in Dänemark investiert und neue Jobs geschaffen. Mit den jetzt verkündeten Erweiterungen sollen weitere 800 Stellen hinzukommen. Aktuell arbeiten mehr als 23 000 Menschen für Novo Nordisk im Heimatland Dänemark, weltweit beschäftigte der Konzern Ende 2022 gut 55 000 Personen./tav/jha/kw