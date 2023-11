Mit den Investitionen schafft der Insulin-Hersteller den Angaben zufolge zusätzliche Kapazitäten in der gesamten globalen Wertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (API) liege. Der Konzern rechnet mit einer schrittweisen Fertigstellung der Bauten in Kalundborg in den Jahren 2025 bis 2029, wie Novo Nordisk am Freitag anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums mitteilte. Die Aktie notierte am Nachmittag moderat im Plus.