Im April war der Aktienkurs auf ein Mehrjahrestief knapp über 224 Kronen gefallen. Mitte 2024 hatte der Kurs noch wegen des Erfolgs der Abnehmspritzen bei mehr als 1000 Kronen gelegen. Das hatte Novo Nordisk zum an der Börse teuersten Unternehmen Europas gemacht. Dann aber nahm die Konkurrenz und der Preisdruck nach und nach zu, der Kurs rutschte immer weiter ab.