Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Umsatzprognose angesichts steigender Lieferungen seiner Kassenschlager angehoben. Die Dänen erwarten für das laufende Jahr nun ein Ertragswachstum bei konstanten Wechselkursen von 22 bis 28 Prozent, wie sie am Mittwoch in Bagsvaerd mitteilten. Zuvor hatte Novo hier ein Umsatzplus von 19 bis 27 Prozent in Aussicht gestellt. Der operative Gewinn wird bei konstanten Wechselkursen jedoch nur noch um 20 bis 28 Prozent steigen. Dies liegt etwas unter der bisherigen Prognose von 22 bis 30 Prozent, da der dänische Arzneimittelhersteller eine Wertminderung für ein gescheitertes Medikament vornehmen musste.