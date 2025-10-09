Das ist eine entzündliche Lebererkrankung, die aus einer Fettleber entsteht. Der Aktienkurs von Akero Therapeutics schnellte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 55,61 Dollar nach oben. Novo Nordisk weitete den Kursverlust mit der Nachricht etwas aus und fiel zuletzt um rund zwei Prozent.
Efruxifermin befindet sich den Angaben zufolge derzeit in der Phase-3-Entwicklung für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose und Patienten mit Leberzirrhose./mis/men
(AWP)