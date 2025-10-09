Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Medikamentenportfolio zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Für 54 US-Dollar je Aktie in bar beziehungsweise insgesamt 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) wollen die Dänen laut einer Mitteilung vom Donnerstag Akero Therapeutics kaufen. Mit Efruxifermin verfüge Akero über eine potenziell sehr gute Behandlungsmöglichkeit für MASH, hiess es weiter.