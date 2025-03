Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat sich für bis zu 2 Milliarden US-Dollar die Rechte an einem möglichen Abnehmmittel der nächsten Generation gesichert. Die Dänen zahlen laut einer Mitteilung vom Montag für anfangs 200 Millionen Dollar für die Rechte an dem Wirkstoff UBT251 des chinesischen Unternehmens United Laboratories. Ausgenommen davon seien das chinesische Festland, Hongkong, Macau und Taiwan. Später können in Abhängigkeit bestimmter Ziele und möglicher Verkaufszahlen bis zu 1,8 Milliarden Dollar hinzukommen.