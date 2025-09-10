Die zunehmenden Probleme beim Pharmakonzern Novo Nordisk haben nun auch ernste Konsequenzen für die Belegschaft. Die Dänen kündigten am Mittwoch den Wegfall von 9.000 Jobs weltweit an, mehr als die Hälfte davon im Heimatland Dänemark. 11,5 Prozent der Mitarbeitenden sind damit insgesamt betroffen, wie Novo Nordisk in Bagsvaerd mitteilte. Damit setzt der neue Konzernchef Mike Doustdar nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt bereits den Rotstift an. Die hohen Kosten für die Umstrukturierung belasten auch die Aussichten für das Jahr: Das Management stutzte seinen Ausblick für 2025 ein weiteres Mal. An der Börse legte die Aktie im frühen Handel dennoch zu.