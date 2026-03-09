Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers haben ihren Streit wegen des Verkaufs von Abnehm-Medikamenten beendet. Wie Novo am Montag mitteilte, könnten noch in diesem Monat seine Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy auf der Hims & Hers-Plattform verkauft werden. Zudem will Novo die Klage zurückziehen, die das Unternehmen letzten Monat gegen den US-Telemedizinanbieter eingereicht hatte. Im Gegenzug erklärte Hims & Hers, keine Werbung mehr für Nachahmerprodukte von Novo-Medikamente zu machen.