Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten durch die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera schützen. Es sei ein entsprechendes Angebot in Höhe von 56,50 US-Dollar je Metsera-Papiere, rund 6,5 Milliarden Dollar in Summe, vorgelegt worden, teilten die Dänen am Donnerstag mit. Zusätzlich können bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu 21,25 Dollar je Aktie fliessen. Sollte Novo Nordisk erfolgreich sei, würden sie Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Gegenofferte berichtet.