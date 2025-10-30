Pfizer wollte mit einer eigentlich schon vereinbarten Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einsteigen. Novo Nordisk hatte schon ein Gebot für Metsera vorgelegt, bevor das Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Ziele.