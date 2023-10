Demnach sollen die Erlöse im laufenden Jahr jetzt um 32 bis 38 Prozent zulegen, bisher hatte der Konzern ein Wachstum von 27 bis 33 Prozent angepeilt. Beim operativen Gewinn (Ebit) rechnet der Konzern mit einem Plus von 40 bis 46 Prozent. Hier war das Management bisher von 31 bis 37 Prozent ausgegangen. Bei beiden Werten rechnet Novo Nordisk Wechselkursschwankungen heraus. Die Novo-Aktie drehte mit den Nachrichten ins Plus und gewann in Kopenhagen zuletzt 1,7 Prozent.