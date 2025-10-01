Seiger bringt den Angaben zufolge langjährige Führungserfahrung aus Positionen bei Wipro, Atos, Lycos und Accenture mit. Zuletzt leitete er das Geschäft von Wipro in Deutschland und Österreich. Mit seiner Expertise in Vertrieb, Innovation und Teamentwicklung soll er das Wachstum von NTT Data in der DACH-Region weiter vorantreiben, heisst es.