Seiger bringt den Angaben zufolge langjährige Führungserfahrung aus Positionen bei Wipro, Atos, Lycos und Accenture mit. Zuletzt leitete er das Geschäft von Wipro in Deutschland und Österreich. Mit seiner Expertise in Vertrieb, Innovation und Teamentwicklung soll er das Wachstum von NTT Data in der DACH-Region weiter vorantreiben, heisst es.
NTT Data ist ein international tätiges IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Tokio und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar.
an/ys
(AWP)