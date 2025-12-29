Grüne werden intransparenter

Bei den Fraktionen sind die Grünen am transparentesten: 68 Prozent ihrer Mitglieder legen alle Einkünfte offen. Bei der SP, die an zweiter Stelle folgt, ist es noch gut die Hälfte (51 Prozent). Die Transparenz bei SP und Grünliberalen hat laut Lobbywatch abgenommen.