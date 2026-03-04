Wie sich der Irankrieg mittelfristig auf den Fremdenverkehr in der Stadt Luzern auswirkt, sei schwierig abzuschätzen, erklärte Gerardi. Bei einer längeren Dauer sei mit mehr Annulationen oder Umbuchungen zu rechnen. Es nehme aber auch das Bedürfnis nach sicheren Feriendestinationen zu, und Schweizer Gäste würden möglicherweise eher im eigenen Land bleiben.