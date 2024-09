Nur knapp jedes zweite Unternehmen (49 Prozent) habe alle Ausbildungsplätze besetzen können, heisst es in einer Umfrage des Verbands, an der 436 Mitgliedsfirmen Anfang September teilnahmen. 36 Prozent gaben darin an, fast alle Plätze hätten besetzt werden können. Eine Minderheit der Firmen in der wichtigen Industriebranche hat demnach sogar grosse Probleme bei der Suche nach Auszubildenden. Jedes vierte Unternehmen erklärte, es würde mehr Ausbildungsplätze anbieten, wenn es mehr qualifizierte Bewerber gäbe.