Am Flughafen Genf wird der Streik zur Annullierung von sechs Flügen von Genf und sieben Flügen von Genf nach München und Frankfurt führen, wie ein Sprecher von Genève Aéroport erklärte. Lufthansa hat am Flughafen Genf lediglich einen Marktanteil von 1,6 Prozent und ist damit die zehntgrösste Fluggesellschaft in Genf.