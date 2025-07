Am Nachmittag bewegt sich das Dollar/Franken-Paar kaum von der Stelle. Aktuell geht es zu 0,7930 um und damit fast unverändert zum Morgen (0,7963). Am Vorabend (0,7963) notierte der Dollar noch etwas höher. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich zum Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1783 zeigt.