Die Spannung steigt vor der Bekanntgabe am späten Abend. Die Märkte gehen dabei fest von einer Senkung um 25 Basispunkte aus. Es wäre der erste Zinsschritt seit Ende 2024.
Eine grössere Senkung um 50 Basispunkte wird nur von wenigen Analysten erwartet. Im Fokus der Anleger stehen daher vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung. Anleger erhoffen sich von diesen näheren Aufschluss über den weiteren Zinsfahrplan der Fed.
Laut Marktbeobachtern gibt es hier aber auch ein erhebliches «Enttäuschungspotenzial», gerade mit Hinblick auf weitere Zinsschritte. So wird es für die Notenbanker schwierig werden, einen Kompromiss zwischen der sich eintrübenden Konjunktur und der weiterhin hartnäckigen Inflation zu finden.
(AWP/cash)