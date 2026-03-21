45 Schiffe unter Sanktionen

Seit Beginn des Konflikts unterlagen mehr als ein Drittel der Schiffe, die die Meerenge passierten, amerikanischen, europäischen oder britischen Sanktionen, wie eine AFP-Analyse der Transitdaten zeigt. Bei Tankern und Flüssiggastankern lag dieser Anteil bei über der Hälfte.