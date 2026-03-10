Die Schweiz verfüge über substanzielle unilaterale und bilaterale Handlungsmöglichkeiten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, betont Autonomiesuisse. Es brauche dazu aber den politischen Willen, diese Handlungsmöglichkeiten auch zu nutzen. Bilateral bestehe zudem mittelfristig die Möglichkeit, den Status quo mit der EU pragmatisch weiterzuführen. Ein Zusammenbruch der Bilateralen I und II bei Ablehnung des Vertragspakets sei sehr unwahrscheinlich.