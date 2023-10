Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen weiter vom Nachholbedarf der Kunden bei der Erneuerung der Flotten. «Wir erwarten, dass unsere wichtigsten Lkw-Märkte in diesem Jahr weiterhin stark sein werden», sagte Unternehmenschef Martin Lundstedt am Mittwoch laut dem Quartalsbericht. Der Blick nach vorne zeige aber, dass sich die Auftragslage im kommenden Jahr normalisieren werde. In einigen Märkten habe sich die Nachfrage allerdings angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und steigenden Zinsen abgeschwächt.

18.10.2023 08:22