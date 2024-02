Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die zuvor mehrfach angehobene Prognose erreicht. Der Umsatz stieg um rund 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro und damit genau auf den in Aussicht gestellten Wert, wie SAF-Holland auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in Bessenbach mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Übernahmen, legte der Umsatz nur um 11 Prozent zu. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen.

19.02.2024 07:39