Reichensteuer könnte im November zur Abstimmung stehen

Die vorgeschlagene einmalige Abgabe von fünf Prozent auf grosse Vermögen ist noch lange nicht beschlossene Sache. Aktuell läuft noch eine Unterschriften-Kampagne, um die Massnahme Wählern in Kalifornien im November 2026 zur Abstimmung vorzulegen. Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach sich dagegen aus. Mit dem eingenommenen Geld sollen nach Plänen der Initiatoren unter anderem Finanzierungslücken im Gesundheitswesen und Bildungsbereich gestopft werden. Wird die Abgabe beschlossen, soll sie für Milliardäre gelten, die am 1. Januar ihren Sitz in Kalifornien hatten.