Demnach handelt es sich um ein optionales Software-Update, das es Kunden ermöglichen würde, den Standort der Chips zu überprüfen. Nvidia erklärte in einer Stellungnahme, man implementiere einen neuen Dienst, mit dem Kunden den Zustand und Bestand ihrer Chips überwachen könnten. Die Funktion soll zuerst für die neueste Chip-Generation «Blackwell» verfügbar sein.