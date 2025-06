Die Aktie von Nvidia hat kürzlich einen bemerkenswerten Kursanstieg verzeichnet. Am aktuellen Handelstag erreichte der Preis 154,31 Dollar, was einem Anstieg von 4,33 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Aktie um 10,13 Prozent zulegen. Der Höchststand der letzten 52 Wochen von 154,44 Dollar wurde ebenfalls erreicht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den langfristigen Zahlen wider, da die Aktie in den letzten drei Jahren um beeindruckende 763,60 Prozent gestiegen ist.