Investitionen von bis zu vier Billionen Dollar pro Jahr

Nvidia-Chef Jensen Huang sprach die Sorgen nach Präsentation der Quartalszahlen direkt an. «Es wird viel über eine KI-Blase gesprochen», sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten. «Aber von unserem Standpunkt aus sehen wir etwas ganz anderes.» Viele Branchen stünden erst am Anfang der Umgestaltung durch Künstliche Intelligenz mit sogenannter Agenten-Software, die eigenständig agieren kann - und noch mehr Rechenleistung im Hintergrund braucht. Auch in diesen Industrien werde aber die KI zum Einsatz kommen.