Nvidias Aktienkurs befindet sich seit einigen Jahren auf einem rasanten Höhenflug. Im vergangenen Oktober war der Kurs bis auf 212 Dollar geklettert. Nvidia war damals das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar. In den Wochen und Monaten nach dem Rekordhoch fiel der Kurs zeitweise wieder bis auf 170 Dollar zurück, bevor er sich zuletzt wieder erholte und an die Marke von 200 Dollar heranrobbte.