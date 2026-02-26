Nachdem das Papier in einer ersten Reaktion auf die Zahlen und den Ausblick noch deutlich angezogen hatte, rutschte der Kurs während einer Telefonkonferenz mit Analysten zwischenzeitlich leicht ins Minus. Händler führten dies unter anderem auf Aussagen der Finanzchefin Collette Kress über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten zurück. Zudem habe es wenig Details dazu gegeben, wie sich der optimistische Umsatzausblick zusammensetzt. Am Donnerstagvormittag lag der Kurs im ausserbörslichen Handel aber wieder leicht im Plus.