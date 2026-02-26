Trotz erneut beeindruckender Quartalszahlen und starker Ziele für das neue Geschäftsjahr sind die Aktien des KI-Champions Nvidia am Donnerstag eingeknickt. In der Spitze sackten die Papiere des weltweit wohl bedeutendsten Halbleiterkonzerns um knapp 6 Prozent ein und notierten zuletzt 4,2 Prozent tiefer bei 187,30 US-Dollar. Damit waren sie mit Abstand schwächster Wert im Dow-Jones-Index , der knapp im Plus lag. Im vorbörslichen Handel hatten die Nvidia-Titel noch moderat zugelegt.