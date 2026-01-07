Vor allem US-Unternehmen dominieren weiter die Börsen. Von den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt sitzen laut EY 60 in den Vereinigten Staaten. Unter den Top-10 finden sich acht amerikanische Firmen: Nur der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz 8 und der taiwanesische Chiphersteller TSMC auf Rang 10 durchbrechen die Dominanz.