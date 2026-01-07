Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Chiphersteller Nvidia bei einem Börsenwert von gut 4,5 Billionen Dollar. Damit lag Nvidia vor dem iPhone-Konzern und langjährigen Spitzenreiter Apple, der auf rund vier Billionen Dollar kam. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.