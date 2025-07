So geht Timothy Arcuri von der schweizerischen Grossbank UBS davon aus, dass sich seine Schätzungen für das Geschäft mit KI-Chips in China als sehr konservativ erweisen könnten. Zuversichtlich äusserte sich Daniel Niles, Gründer von Niles Investment Management. Nvidia sollte in der Lage sein, den Umsatz in den nächsten Jahren um etwa 20 Prozent zu erhöhen. Angesichts der Wachstumsrate des Chipherstellers seien dessen Aktien «nicht so verrückt bewertet».