Die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) hat es in einer Umfrage des Verbands internationale Medienhilfe (IMH) zu den renommiertesten Zeitungen der Welt auf den zweiten Platz geschafft. 14,4 Prozent der insgesamt 3000 Befragten votierten für die Zeitung mit Sitz in Zürich, wie IMH am Dienstag mitteilte.

23.01.2024 13:25