Mit der Erhöhung würde sich die Beteiligung der NZZ an der APG von 25 Prozent auf 45 Prozent erhöhen, wie die beiden Unternehmen am Freitag mitteilten. Die Aktien sollen zum gleichen Preis wie bei den Transaktionen im Jahr 2024 erworben werden. Das entspricht 220 Franken pro Aktie und einem Kaufpreis von insgesamt 132 Millionen Franken.