Nach massiver Rassismus-Kritik ist ein Beitrag auf einem Social-Media-Account von US-Präsident Donald Trump, in dem Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau als Affen gezeigt wurden, wieder gelöscht worden. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Beitrag inzwischen entfernt worden sei. Weiter hiess es: «Ein Mitarbeiter des Weissen Hauses veröffentlichte den Beitrag fälschlicherweise.» Der Beitrag war auf Trumps wichtigem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlicht worden./rin/DP/stw