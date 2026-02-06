Nicht das erste Mal rassistische Darstellung

Dass Trump nun zurückruderte und nach der massiven Kritik sich offensichtlich zum Handeln genötigt sah, ist bemerkenswert. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Trump rassistischer Bilder oder Sprache bedient. Im Oktober zum Beispiel hatte Trump ein KI-Video verbreitet, auf dem der schwarze Demokrat Hakeem Jeffries mit Schnurrbart und einem buntem Sombrero auf dem Kopf zu sehen ist. Neben ihm wettert sein ebenfalls KI-generierter Parteikollege Chuck Schumer über die Demokraten. «Niemand mag die Demokraten mehr», heisst es, «sogar Latinos hassen uns». Hinterlegt ist das Video mit mexikanischer Mariachi-Musik.