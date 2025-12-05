Die Republikaner verfügen in Washington in beiden Kammern des Kongresses - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - über eine Mehrheit. Allerdings haben sie nur wenige Mandate mehr als die Demokraten und fürchten deshalb eine Änderung der Machtverhältnisse bei den sogenannten Midterms, vor allem mit Blick auf das Repräsentantenhaus. Im Senat, wo nur etwa ein Drittel der Sitze neu besetzt wird, scheint ein Machtwechsel weniger wahrscheinlich.