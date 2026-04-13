Benko befindet sich seit Januar 2025 in U-Haft. Für Ende dieser Woche ist die nächste Haftprüfungsverhandlung angesetzt. Im Oktober 2025 wurde Benko in Innsbruck wegen sogenannter betrügerischer Krida, wie das Delikt in Österreich heisst, nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. Demnach soll er Vermögenswerte beiseite geschafft und die Erfüllung von Gläubigeransprüchen im Zuge seiner Insolvenz geschmälert haben.