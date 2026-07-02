Nach einer ersten Verurteilung des Signa-Gründers René Benko hat nun der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) das letzte Wort. In einem Berufungsverfahren verhandelt der Senat am Donnerstag (10 Uhr) über die Rechtmässigkeit des Urteils vom Oktober 2025. Der österreichische Investor war wegen Schädigung seiner Gläubiger vom Landesgericht Innsbruck zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. In einem Teilaspekt der Anklage wurde er damals freigesprochen.