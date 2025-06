Per 1. September 2025 erwirbt OBI die zur Migros-Genossenschaft Luzern gehörenden Do it + Garden-Fachmärkte im Länderpark Stans NW und in Steinhausen ZG, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Bereits Anfang Jahr wurde der Zukauf der beiden Westschweizer Filialen in Carouge und Nyon per November bekanntgegeben. Zum Kaufpreis machten die Firmen keine Angaben.