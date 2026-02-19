Insgesamt belief sich der Bruttoerfolg damit auf 74,81 Millionen Franken, was einem Zuwachs von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufwendungen stiegen mit gut 9 Prozent auf 40,0 Millionen etwas stärker, wobei vor allem die Digitalisierung und zusätzliches Personal die Treiber gewesen seien. Die Cost-Income-Ratio als Mass für die Effizienz verschlechterte sich damit um knapp einen Prozentpunkt auf noch immer gute 53,4 Prozent.