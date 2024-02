Ein Teil der Wertberichtigungen könnte auf die in Schieflage geratene Immobiliengruppe Signa zurückgehen. Mitte Januar bestätigte die Bank, dass sie Forderungen in Höhe von 24,3 Millionen Franken «gegenüber einer in Schwierigkeiten geratenen Investorengruppe im Detailhandel und Immobilienbereich» habe, wobei der Name des Gläubigers aber nicht explizit genannt wurde. Für eine Stellungnahme war die Bank bisher nicht erreichbar.