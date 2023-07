In den Monaten Januar bis Juni hat die OKB etwas weniger verdient. Der Halbjahresgewinn ging um 11,8 Prozent auf 6,9 Millionen Franken zurück, wie die OKB am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang liegt dabei vor allem in deutlich höheren Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken begründet. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung stieg hingegen um 50 Prozent auf 15,5 Millionen Franken.