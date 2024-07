Der Detailhändler hatte im letzten Februar angekündigt, sich von SportX trennen zu wollen. Dies war Teil der Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft. Ebenfalls verkaufen will die Migros ihre Reisetochter Hotelplan, das Einrichtungshaus Micasa, die Do it + Garden Geschäfte, den Velohändler Bike World sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle. Bei der Ankündigung der Verkaufspläne wurde ein Abbau von bis zu 1500 der insgesamt rund 100'000 Stellen in Aussicht gestellt.