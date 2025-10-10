Zwischen 2016 und 2025 haben sich laut den Angaben das verwaltete Vermögen und die Mitarbeiterzahl von Oddo BHF in der Schweiz verdreifacht. Und der Nettobankertrag der Schweizer Einheit habe sich vervierfacht. Dabei decke die Gruppe über ihr Research-Team mehr als 60 Schweizer Werte ab. Das Ziel sei es, gegen Ende Jahr 90 Aktien abzudecken.