«Die neue Führungsstruktur stärkt unsere Verankerung in der Schweiz», erklärte Philippe Oddo, geschäftsführender Gesellschafter der Oddo-BHF-Gruppe, in einer Mitteilung vom Freitag. «Wir haben bisher ein starkes organisches Wachstum verzeichnet und sind weiterhin offen für neue Akquisitionsmöglichkeiten.»
Der neu ernannte Schweiz-CEO Hannes Gallus arbeitet seit 16 Jahren für die Oddo-BHF-Gruppe, ab 2013 auch für die Schweizer Einheit. Im Februar 2019 wurde er zum Finanz- und Risikochef von Oddo BHF (Schweiz) berufen. Zudem hat Gallus nach dem Tod von Martin Liebi im April 2025 die Position als Interims-CEO übernommen.
Am Standort Zürich ist die Privatbank Oddo BHF seit 2016 präsent. Mit der Übernahme der Landolt & Cie im Jahr 2021, dem Aufbau von Partnerschaften und mehreren Neueinstellungen sei das Geschäft in der Schweiz stetig gewachsen, hiess es. Zuletzt wurde der Geschäftsbereichs Equity-Brokerage und -Research neu aufgebaut.
Zwischen 2016 und 2025 haben sich laut den Angaben das verwaltete Vermögen und die Mitarbeiterzahl von Oddo BHF in der Schweiz verdreifacht. Und der Nettobankertrag der Schweizer Einheit habe sich vervierfacht. Dabei decke die Gruppe über ihr Research-Team mehr als 60 Schweizer Werte ab. Das Ziel sei es, gegen Ende Jahr 90 Aktien abzudecken.
mk/cg
(AWP)