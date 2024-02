Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung will Beitrittsgespräche mit Indonesien aufnehmen. Das beschloss der OECD-Rat am Dienstag, wie die Organisation mit Sitz in Paris mitteilte. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann würdigte die Entscheidung als historisch. «Indonesiens Bewerbung ist die Erste aus Südostasien, einer der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt.» Durch den Prozess werde die OECD Indonesien in seinen Reformambitionen unterstützen. Zugleich werde die Aufnahme der Gespräche die globale Relevanz der OECD stärken.

20.02.2024 21:08