Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung will Beitrittsgespräche mit Thailand aufnehmen. Das beschloss der OECD-Rat, wie die Organisation mit Sitz in Paris am Dienstag mitteilte. Bereits im Februar hatte die OECD die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Indonesien angekündigt. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann sagte dazu: «Das ist eine klare Demonstration des Einsatzes der OECD, um unser aktives Engagement in Südostasien, einer Region, die für unsere Organisation strategisch prioritär ist, weiter zu stärken, zu vertiefen und auszubauen.» Durch den Prozess werde der Reformprozess in Thailand vorangetrieben.