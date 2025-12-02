Pilotprojekt in Sicht

Potenzial gebe es aber auch beim Familiennachzug. Viele Zugewanderte, die so in die Schweiz kämen, brächten wertvolle Qualifikationen mit. Diese blieben aber oft ungenutzt - zum Beispiel weil Diplome nicht anerkannt würden oder weil bei Bewerbungen die verlangten Arbeitszeugnisse fehlten, da diese in manchen Ländern nicht üblich seien.