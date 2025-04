Weniger als Einnahmen aus Alkoholsteuer

Deloitte hat versucht, aufgrund der Analyse der 50 grössten in den Börsenindizes SMI und SMIM vertretenen Konzerne eine Schätzung vorzunehmen. «Wir gehen davon aus, dass die untersuchten Konzerne rund 243 Millionen an OECD-Mindeststeuern zahlen werden», sagt Thomas Hug, Partner Tax von Deloitte und Studienautor am Donnerstag vor den Medien.